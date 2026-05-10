阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたことを発表した。今後は２軍本拠地・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でリハビリを行う。新加入のルーカスは開幕ローテーション入りを果たすも、ここまで３試合に登板して０勝２敗、防御率５・５２。今季３試合目の先発となった４月１６日・巨人戦では５回４失点で２敗目を喫した。翌１７日に出場選手登録を