5月8日（現地時間7日）。シャーロット・ホーネッツが、チャールズ・リーHC（ヘッドコーチ）と延長契約を結んだことを発表した。 就任2年目の今シーズン。リーHCは昨シーズンの19勝63敗から25勝を上乗せし、ホーネッツをイースタン・カンファレンス14位から9位の44勝38敗へ導き、プレーイン・トーナメントへ進出。 マイアミ・ヒート