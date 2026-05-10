今の日本語ラップシーンの多様性は音楽性、キャラクター、活動の幅広さという多くの点において次のフェーズに来ていると言える。 （関連：【動画あり】Litty、3Li\en、Manaka……台頭する新世代フィメールラッパーのMV） 男性中心的な前時代の業界のなかでは、フィメールラッパーはあまりにも光を浴びず、可視化されていなかったが、今や“フィメールラッパー”とい