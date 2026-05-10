現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』より、山田裕貴と本田響矢のインタビューコメントが公開された。 参考：『GIFT』の世界を感じるために必要なもの“BT”越山敬達が示した支えることの意味 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金