韓国で元交際相手の20代女性にストーカー行為をし、最終的に殺害した44歳男キム・フン（44）の初公判日が決まった。【写真】接近禁止命令下で元交際女性を殺害…凶悪ストーカー犯キム・フンの身元情報5月7日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院、キム・フンの初公判を来る6月9日午前に刑事1部（キム・グクシク部長判事）の審理で行う。検察は去る4月8日、キム・フンを特定犯罪加重処罰法上