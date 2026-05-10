U-17中国代表が厳しい状況に追い込まれた。現地５月９日にサウジアラビア・ジッダで開催されたU-17アジアカップのグループステージ第２戦で、日本に１−２で敗戦。２連敗となり、決勝トーナメント進出へは厳しい状況となっている。中国メディア『捜狐』は、日本戦について「実力差はあったものの、中国は善戦。しかし１−２で敗れた。このスコアは許容範囲内ではあるものの、２連敗では次のラウンド進出は極めて困難となる」と