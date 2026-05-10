現地時間５月９日に開催されたプレミアリーグの第36節で、遠藤航が離脱中のリバプールはチェルシーとホームで対戦。１−１で引き分けた。この一戦で、圧巻の先制ゴールを決めたのがオランダ代表MFのライアン・フラーフェンベルフだ。６分、ペナルティエリア外の左寄りでボールを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。正確なコントロールショットをファーサイドに叩き込んでみせた。 この鮮やかなゴラッソに、SNS