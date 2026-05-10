今季最終戦で大爆発だ。現地５月９日に開催されたフランス２部の最終節で、中村敬斗と関根大輝を擁するスタッド・ドゥ・ランスは、ポーとホームで対戦。５−３で打ち合いを制した。中村はなんと４ゴールをマーク。39分、49分、61分に得点してハットトリックを達成すると、76分には関根のアシストでネットを揺らした。森保ジャパン戦士の無双ぶりが際立つ一方、同時に注目を集めているのが、フランス２部の守備力である。両