第31回の大口投票は混戦に反して一騎打ちムード。当日午前の段階でダイヤモンドノットが単勝4.7倍で1番人気に推され、エコロアルバが2番人気5.1倍で、ロデオドライブが6.0倍の3番人気、カヴァレリッツォが8.6倍の4番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。 ■ロデオドライブにも単勝150万円の投票あり 先週の天皇賞春と打って変わって前売りの大口投票は静かな立ち上がり。当日の午前に大口はなかったが、午後14