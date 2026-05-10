きょう（２０２６年５月１０日）未明、札幌市中央区でタクシーが道路を横断してきた20代男性をはねる事故がありました。男性は意識のない状態で病院に搬送されました。事故があったのは、札幌市中央区中島公園の市道です。（１０日）午前2時半ごろ、交番を訪れた目撃者から「人がひかれた」と警察に通報がありました。警察によりますと、西方向に走行していたタクシーが 右から道路を横断してきた20代男性をはねたとい