9日夜、指宿市の県道で車同士が正面衝突する事故があり小学生を含む5人がケガをしました。事故があったのは指宿市池田の県道です。警察によりますと、9日午後9時半ごろ、鹿児島市の42歳の女性が運転する普通乗用車と指宿市の26歳の男性が運転する普通乗用車が正面衝突しました。42歳の女性が運転していた車の助手席には女性の家族の小学生の男の子が乗っていました。もう一方の車には、合わせて3人が乗っていて、双方の車に