香港誌の亜洲週刊はこのほど、最近の日本では改憲派と護憲派のせめぎ合いが激烈になっていると紹介する、毛峰東京支局長の署名入り記事を発表した。以下はその主要部分を再構成したものだ。5月3日の憲法記念日は、日本の改憲勢力と護憲勢力の対立が鮮明になる節目になった。東京の有明防災公園では「戦争防止1000人委員会」などの民間団体が主催する護憲派の大規模集会である「2026憲法大集会」が開催され、過去最多となる5万人の