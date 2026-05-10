フィギュアなどを手がけるCCPJAPAN（東京都足立区）は、漫画「キン肉マン」の登場キャラクターを立体化した完成品ソフビ（ソフトビニール）フィギュア「CMC Universal NO.89 キン肉マン 戦闘服 ファイティングポーズ Ver. 原作カラー」の予約受付を、2026年5月29日まで同社直販サイトで行っている。発送は10月の予定。初回限定特典「フェイスガード頭部パーツ」「メタルポストカード」付属同作に登場する「キン肉マン」を全高約18.