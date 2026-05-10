梅雨や台風の時期を前に関係する機関の防災体制の強化を図ろうと、御船町の河川敷で水防演習が行われました。 演習は、大雨の時期を前に災害への備えとして毎年行われているもので、緑川流域の自治体や熊本河川国道事務所などから約190人が参加しました。 訓練は、1日の総雨量が500ミリを超える激しい雨によって緑川の水位が上昇し、局地的に災害が発生したという想定で進められました。 水位の上昇による堤防の決壊を想定した