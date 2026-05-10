益城町のテクノリサーチパークでジョギング大会が開かれ、県の内外から訪れた多くのランナーが汗を流しました。 34回目のジョギングフェアは、町民以外も多く参加するジョギング愛好家に人気の大会で、会場では、今が旬の益城産のスイカが無料で振る舞われました。 参加者「おいしいです、今年初です。これで５キロ走れそうです。頑張ります」 大会は、5キロと3キロのコースに10歳未満から80代までの約