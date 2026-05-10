大阪・ミナミのホテルで女性の遺体が見つかった事件で、警察は強盗殺人の疑いで２９歳の男を逮捕しました。 逮捕されたのは三重県四日市市のアルバイト・森雄靖容疑者（２９）です。 警察によりますと森容疑者は８日夜、大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、何らかの方法で女性を殺害し女性のマイナンバーカードなどを奪った疑いがもたれています。 女性は２３歳とみられていて、その後の捜査で森容疑者