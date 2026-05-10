この映像は1964年（昭和39年）に撮影されたものですが、撮影場所の資料が残されていません。女性たちが作っているのは「肥後ブタ」という郷土玩具。しかし「肥後ブタ」という名前、あまり聞いたことがありませんね。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】.謎の郷土玩具「肥後ブタ」【昭和39年・1964年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 「これまであまり知られていなかった郷土玩