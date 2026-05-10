ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は日本時間の10日午後に、スペイン領のカナリア諸島に到着する見通しで、その後、乗客らが下船する予定です。クルーズ船は日本時間の10日午後に、カナリア諸島のテネリフェ島に到着する見通しです。クルーズ船ではこれまでに6人の感染が確認されていて、地元では船の受け入れに反対する声も出ている中、9日、現地を訪れたWHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、住民への感染リスク