阪神は10日、イーストン・ルーカス投手（29）が腰部を疲労骨折したことを発表した。今後、兵庫県尼崎市の2軍施設「SGL」でリハビリをする。4月25日のファーム・リーグ、オリックス戦（安芸）で2回3失点した後、別メニュー調整をしていた。9日にチームドクターの最終診断を受け、症状が確定した。この日のDeNA戦前に会見をした藤川監督は、左腕について「安芸で投げたときに球速が下がっていた。そこに関しては、投手コーチも早