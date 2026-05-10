アニメ映画『魔女の宅急便』が8日、日本テレビ「金曜ロードショー」で放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、終盤のデッキブラシを貸したおじさんが自慢げに話すシーンに、小ネタがあることが明かされた。【画像】宮崎駿監督そっくりキャラ登場！公開された『魔女の宅急便』場面カット公式Xでは「おじいさん「あのデッキブラシはわしが貸したんだぞ！」自慢げに話している後ろの方に注目してみてください。画面の右上に