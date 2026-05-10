俳優の大竹一重が１０日、東京・座・高円寺２で出演する舞台「夢の国のちびっこバク」に、「子ども食堂」を利用する子供たちを招待。この日千秋楽を迎え、公演前に取材に応じた。大竹は、歌手の小林幸子やタレントのコロッケがアンバサダーを務める「ＮＰＯ法人こどもピースネットワーク」でも活動しており、「子ども食堂」や被災地への支援を行っている。同団体での活動は、自身の過去が背景にあると明かし、「小学校２年生