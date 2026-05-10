お父さんが就寝前に「誰かお父さんと寝ませんか」とたくさんいる猫さんたちに問いかけてみると……。衝撃の塩対応ぶりがTikTokで348万回以上再生され、「誰か行けよの雰囲気やばい」「目閉じるんめっちゃおもろい」「この空気、PTAの役員決めなんよw」といった声が寄せられました！ 【動画：『誰かお父さんと寝ませんか』→猫たちに聞いてみると…涙が止まらない『まさかの反応』】 お父さんが「一緒に寝ませんか」と聞くと…