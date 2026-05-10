北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は、創業50周年を記念した「大感謝祭」を5月14日から6月3日まで、全国の店舗で開催する。対象メニューの注文客を対象にスクラッチ企画を実施し、50周年限定の「資グッズ」などを用意する。今回の大感謝祭期間中は、「資さん選べるしあわせセット」を注文した人を対象に「大感謝祭スクラッチ」を配布。店舗で結果を確認できる形式で、50周年限定デザインの「資ジャン」「資キャップ