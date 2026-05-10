WBO世界ヘビー級タイトルマッチボクシングのWBO世界ヘビー級タイトルマッチが9日（日本時間10日）、英国マンチェスターで行われ、挑戦者のダニエル・デュボア（英国）が王者ファビオ・ワードリー（同）に11回TKO勝利。2度ダウンを喫しながら大逆転し、ファンの間にも衝撃が走った。1回開始10秒、ワードリーのフックが頭をかすめ、デュボアがいきなりダウンする波乱の展開。デュボアは3回にも右フックを被弾してダウンした。