筆者の話です。エレベーターのない古い集合住宅の3階に住む私。向かいに越してきた小学生の男の子とその友人達によるピンポンダッシュが毎日続きます。「子どもだから」と我慢していましたが、ある夕方、決定的な出来事が。そして私が静かに仕掛けた作戦とは……？ 新たな住人 私は集合住宅の3階に住んでいます。 エレベーターのない古い建物で廊下と階段での音はよく響きます。 家族4人で暮ら