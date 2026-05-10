ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われている。2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は5番パー5でイーグルを決め、首位に浮上した。3日目を終え、2012年の日本女子オープン以来19度目となる全員がオーバーパーで始まった最終日。2位から出た河本は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5番パー5ではチップインイ