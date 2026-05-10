日本テレビ入社2年目の五十嵐にいかアナウンサーが9日、自身のインスタグラムを始めたことを報告した。 【写真】学生時代のノースリショット 「日本テレビアナウンサーの五十嵐にいかです!!この度Instagram を始めることになりましたこれから、よろしくお願いいたします」と投稿。「大学1年生の頃、『アナウンサーを目指して13年目の女子大学生』として始めたこのアカウント。」と以前使用して