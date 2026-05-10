日常の中でふと出会う人とのやりとりは、思わぬ展開を生み出すことがある。漫画家・おたみさんの実体験をもとに描いた3作品が、多くの読者の心をつかみ、SNSで話題を集めている。 【漫画】「マジシャンの現代的な悩み」を読む 1作目『マジシャンの現代的な悩み』は、作者が立ち飲み屋で出会ったマジシャンとのエピソードだ。コインマジックを披露する男性に「すごい！」と感動する作者。そんな男性は、最近仕事で困ったこ