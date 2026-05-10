9日夜遅く、佐賀市で酒を飲んで車を運転したとして、自称・小城市の非常勤職員の男が現行犯逮捕されました。9日午後11時すぎ、佐賀市蓮池町の県道の交差点で、交通取り締まり中の警察官が、赤点滅の信号を一時停止せずに走行する軽乗用車を見つけ、停車を求めました。運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の4倍近いアルコールが検出されたことから、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕し