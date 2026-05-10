東京都内のマンションに引っ越してきた自営業の女性。これまで暮らしていた地域とは異なり、厳格なゴミ分別ルールに戸惑いながらも、指示に従ってゴミ出しを続けていました。ところが、共用のゴミ置き場に出した袋を、同じマンションに住む高齢女性が毎朝開封し、中身をチェックしていることが判明。「分別のためとはいえ、勝手に開けられるのはつらい」とショックを受けています。こうした行為は許されるのでしょうか。寺林智栄弁