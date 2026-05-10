明治安田J1百年構想リーグが各地で開催されている明治安田J1百年構想リーグは5月9日までに第16節の2試合が行われた。WESTではセレッソ大阪が勝利を収め、EASTでは浦和レッズが勝ち点3を手にした。最新の順位表にSNSでは「J1西地区の順位は変わらず混戦！」などの反応が寄せられている。WESTの上位では、名古屋グランパスが勝ち点28、得失点差7で1位となっている。ヴィッセル神戸は1試合少ない14試合の消化ながら、同じく勝ち点