阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が、前日９日にチームドクターから「腰部の疲労骨折」と診断されたと発表した。今後も兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で別メニュー調整を続ける。藤川監督は「球速も低下していたので懸念はあったんですけど、本人が一番ショックだろう。（シーズン）終盤に『戻ってきたい。合わせたい』と言っていますから、ファンの方にも同様に素晴らしいカムバックというか。日本でやりた