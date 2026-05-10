第２子を出産したモデルで女優・冨永愛（４３）のパートナーで俳優の⼭本一賢が、赤ちゃんの誕生を報告した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「息子が産まれた」と男児であると公表。⼭本が赤ちゃんを抱っこし、冨永が優しいまなざしを向けている３ショットを披露した。「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれてありがとう。俺の息子を産み毎日面倒を見てくれている愛さんにありがとう。俺を支えてく