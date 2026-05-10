◆歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日千秋楽）立役か女形か、それが問題だ。尾上左近が３代目辰之助を襲名し、その披露興行が團菊祭。私の関心はその問題にある。新辰之助は３演目の披露狂言「寿曽我対面」で曽我五郎時致、「鬼一法眼三略巻・菊畑」は奴虎蔵実は源牛若丸、そして「助六由縁江戸桜」では福山のかつぎを演じ、全て立役を選んだ。五郎時致の最初の出。兄・十郎の８代目菊五郎の後ろから足音高く７歩で花道へ