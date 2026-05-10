◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）楽天の攻守の中心である太田光捕手（２９）が「母の日」である１０日、母親への感謝の思いを口にした。＊＊＊＊扇の要の原点を遡ると、母の支えに行き着く。太田は少し照れくさそうにしながら、お母さんの人物像を明かした。「喜ぶ、楽しむ、悲しむ、怒るというように喜怒哀楽や、感情がすごくはっきりしてますね」。優しく、時にダメなものはダメと叱ってくれる存