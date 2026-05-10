北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。スポーツ報知では、過去のW杯メンバー発表のドラマを振り返る。今回は、２０１０年南アフリカW杯。＊＊＊１０年南アフリカ大会を戦う２３人のメンバー発表会見で、５００人の報道陣が詰めかけた会場がどよめいた。日本代表の岡田武史監督が、ＧＫの３番目に「川