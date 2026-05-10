◆米大リーグドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６点を追う６回先頭の３打席目は、今季使用する“くり抜きバット”に持ち替えたが、空振り三振に倒れた。この日の相手先発はストライダー。初回先頭の１打席目は内角直球にバットが空を切り、空振り三振に倒