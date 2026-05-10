ホラン千秋がきょう10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」という節約術に持論を展開。共演者らから総ツッコミを受ける。【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”