11日発売のヤングマガジンにて新連載『ひめごとかくしごと』（作者：つくものい）がスタートすることを記念して、先行ページが公開された。家族の隠し事と秘めたる恋を描いた、ヤンマガ異例のピュアラブコメ開幕となっている。【画像】母親が童顔すぎる！公開された新連載『ひめごとかくしごと』先行ページ■作品あらすじ父が死んで発覚した自分は隠し子だったという事実。ショックのあまり家を飛び出した上田直臣は、同じよう