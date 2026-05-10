◇NBA西PO準決勝・第3戦 レイカーズ108ー131サンダー（2026年5月9日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第3戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。PO最多タイの5本の3Pシュートを決めるなどチーム最多21得点の躍動。しかしチームは逆転負けを喫した。3連敗でPO準決勝突破へ“崖っぷち”となった。3連敗が許されない大事な一戦で八村が大暴れした