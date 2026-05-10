21人が死傷した磐越道の衝突事故で、逮捕された運転手の男は警察に対し「体調に不安はなかった」と話していることが分かりました。新潟県胎内市の若山哲夫容疑者は、5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転しガードレールなどに衝突。バスに乗っていた新潟県の高校生、稲垣尋斗さんを死亡させ、17人の高校生にケガをさせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、若山容疑者は「体調に不安はなかった」な