管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理家コウケンテツさんの「はがれようがないピーマンの肉詰め」を作ってみました。公式Youtubeで250万回再生されている大人気レシピ！「いつもピーマンとお肉がはがれちゃう…」という定番のお悩みもこれなら解決です。【詳細】他の記事はこちらピーマンの肉詰めを作るのにかかる時間約15分ピーマンの肉詰めのカロリー約385kcal／1人分コウケンテツさんの「はがれようがないピーマンの肉詰