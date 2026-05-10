洗濯物の室内干しが増えるこれからの時季。靴下やハンカチなどの小物をちょこっと干したいときに、わざわざ大きなピンチハンガーを取り出すのは面倒…。ダイソーで見つけた吸盤式のピンチハンガーは、小物や少量の洗濯物をスマートに干せて便利！使わないときはコンパクトにまとまり、ストレスなく快適に使えますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸盤式室内用ピンチハンガー（8ピンチ）価格：￥330（税込）耐荷重（約