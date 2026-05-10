ダイソーをパトロール中に、可愛すぎるアイテムと目が合ってしまいました…！今回ご紹介するのは『センサーライト（雲）』。雲をモチーフにしたゆる可愛いキャラクターのセンサーライトです。棚に置くと、ブラブラ揺れる足がチャームポイント♡3段階で明るさの調整も可能で、見た目の可愛さに反して機能的です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：センサーライト（雲）価格：￥550（税込）使用電池：単4形乾電池×3本