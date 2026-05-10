日本航空（JAL）は、羽田空港第1ターミナル北ウイングのファーストクラス・JALグローバルクラブ専用カウンターと保安検査場の改修工事を開始する。JALグローバルクラブ専用カウンターは5月12日から、ファーストクラス専用カウンターとファーストクラス・JALグローバルクラブ専用保安検査場は5月13日から閉鎖する。閉鎖期間はカウンターが7月まで、保安検査場が9月まで。それぞれ7月、10月にオープンを予定している。閉鎖期間中は、