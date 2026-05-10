靴ひもを結びなおしたのに、また少し歩いたらほどけてる…。ウォーキングはもちろん、旅行などでたくさん歩く日に地味にストレスになりますよね。そこで活躍してくれるのが、セリアのサポート商品。透明な小さなストッパーを付けるだけで、格段にほどけにくくなるんです！実際に使ってみたので、早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴ひもストッパー 2個入価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦18×横42mm