ダイソーで何気なく手に取った『すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）』が、想像以上に頼れる存在でした…！「お座敷なんて聞いてない…！」と焦るシーンや帰宅後の玄関ケアにもぴったりで、緑茶エキス＆ヒアルロン酸配合で肌にも優しい仕様も◎110円とは思えない優秀さに即鬼リピ確定ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）価格：￥110