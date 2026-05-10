ピッチからは自ら歩いて去っていった三笘(C)Getty Images痛々しい姿が目撃された。現地時間5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で、左太もも裏のハムストリングを痛めて負傷交代したブライトンの三笘薫だ。【動画】事態の重さを感じさせる苦悶の顔三笘薫が負傷した瞬間北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで約1か月と迫る中、日本代表にとっても気が気でないアクシデントだ。前半から幾度かチャ