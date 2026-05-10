赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き相撲」が10日、石川県金沢市の石川護国神社で行われ、青空の下、元気な泣き声が響きました。赤ちゃんの泣き声は、古くから邪気を払い福を招くと言い伝えられていて、金沢市の石川護国神社では「泣き相撲」と銘打って毎年、開催しています。10日は生後6か月から2歳までの160組が参加し、自慢の泣きっぷりを競いました。泣き相撲のルールは、相手より先に泣いた方が勝ち。家族が名付けたオリジナ