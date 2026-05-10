歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に、実母と写る中村との結婚披露宴ショットを公開した。【写真】中村芝翫＆三田寛子の“貴重”な結婚披露宴写真三田は「母の日の朝」と書き出し、「最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母への思いをつづっ